Распорядителем бюджетных средств, выделенных на финансовую поддержку аграриев, назначено Министерство аграрной политики и продовольствия вместо Министерства экономики.
Соответствующее постановление принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.
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Постановление вносит изменения в порядки использования бюджетных средств, которые регулируют вопросы выплаты господдержки сельхозтоваропроизводителям.
В тексте порядков изменяется главный распорядитель бюджетных средств с Минэкономики на Минагрополитики.
Кроме того, для ускорения возобновления программ поддержки аграриев, поддержка будет осуществляться на основе договоренностей, подписанных банками с Минэкономики.
Министерство развития экономики
После создания украинского правительства в августе 2019 года бывшие Министерство экономического развития и Министерство агропромышленного комплекса были объединены в единое Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
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