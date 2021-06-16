Кабмин назначил профильное министерство распорядителем бюджетных средств.

Распорядителем бюджетных средств, выделенных на финансовую поддержку аграриев, назначено Министерство аграрной политики и продовольствия вместо Министерства экономики.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.

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Постановление вносит изменения в порядки использования бюджетных средств, которые регулируют вопросы выплаты господдержки сельхозтоваропроизводителям.

В тексте порядков изменяется главный распорядитель бюджетных средств с Минэкономики на Минагрополитики.

Кроме того, для ускорения возобновления программ поддержки аграриев, поддержка будет осуществляться на основе договоренностей, подписанных банками с Минэкономики.

Министерство развития экономики

После создания украинского правительства в августе 2019 года бывшие Министерство экономического развития и Министерство агропромышленного комплекса были объединены в единое Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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Автор: Анна Нагорная