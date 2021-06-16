В частности, у покупателей будут проверять наличие имеющейся земли, чтобы не было превышения установленных лимитов в 100 га.

Кабинет министров утвердил порядок проверки нотариусом граждан Украины, желающих купить сельскохозяйственную землю после открытия рынка земли 1 июля.

Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

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"Через две недели истекает действие моратория (на продажу земель - УНИАН), и Украина станет еще на шаг ближе к странам, где граждане могут свободно распоряжаться своим имуществом… Сегодня правительство утвердит четкий порядок проверки покупателя земли со стороны нотариуса. В частности, проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, проверка будет проходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса.

Премьер напомнил, что на первом этапе рынка земли власти предусмотрели ряд ограничений – землю смогут покупать только физлица и не более 100 гектар в одни руки. Он добавил, что все оплаты будут происходить в безналичной форме.

"Уверен, что полноценный запуск рынка земли обеспечит устойчивое развитие регионов - общины станут полноценными владельцами земли и смогут свободно распоряжаться ею, например, сдавать в аренду через прозрачный аукцион, получая деньги в свой бюджет", – сказал Шмыгаль.

Как указано в пояснительной записке к документу, в ходе проверки нотариус должен установить личность покупателя земли, цель покупки, общую площадь земли в собственности, конечного бенефициарного владельца юрлица, наличие санкций по отношению к покупателю и его связь с террористической деятельностью.

По итогам проверки нотариус обязан составить протокол со всей полученной информацией.

Запуск рынка земли в Украине

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.

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Автор: Анна Нагорная