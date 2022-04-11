Сейчас транспортное ведомство Литвы прорабатывает вопрос отправления в ближайшее время тестового поезда из Украины объемом 2 тыс. тонн.

Правительство Литвы будет способствовать расширению экспорта агропродукции из Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, данный вопрос обсудили министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навикас с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским во время встречи в Киеве.

Отмечается, что основной темой переговоров было использование логистических возможностей Литвы для экспорта украинских зерновых на традиционные рынки сбыта украинской аграрной продукции в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Навикас сообщил, что сейчас транспортное ведомство Литвы прорабатывает вопрос отправления в ближайшее время тестового поезда из Украины объемом 2 тыс. тонн, что является явно недостаточным, зато станет первым шагом для реализации глобального проекта.

Вместе с тем литовская сторона заверила в предоставлении всесторонней поддержки Украине в ее евроинтеграционных стремлениях. В этом контексте Навикас подчеркнул, что он лично будет содействовать проведению консультаций с европейскими коллегами по поводу оказания методической помощи в ускоренном прохождении необходимых процедур для вступления Украины в ЕС, в частности в сфере сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в условиях войны пытается нарастить экспорт агропродукции до 1,5 млн тонн в месяц.

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