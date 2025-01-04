Спрос на чеснок вырос в Европе, а основные производители полностью исчерпали запасы.

Чеснок в Украине дешевым уже не будет - страна не имеет достаточных его запасов, а в Европе цены на него в 1,5 раза выше. Об этом сообщает проект EastFruit.

Отмечается, что с середины декабря цены на чеснок на полках магазинов уверенно перевалили за отметку 200 грн за кг, и в гривнах это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях.

Теперь гасить пламя спроса на этот жгучий овощ нечем. В Украине трудно найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.

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"Очень трудно найти даже две тонны товарного чеснока для собственного производства. Его постоянного выращивания в Украине нет. Остались мелкие партии с огородов, разного качества, сортов. Даже для торговых сетей они не подходят. Что уж говорить о промышленной переработке", - цитируют EastFruit директора группы компаний "Еврошок" Сергея Шиша.

Аналитики объясняют, что чеснок подорожал из-за наложения друг на друга нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него вырос спрос. Эксперты связывают это с увеличением численности эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни. В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с заоблачными почти 20 евро за килограмм.

Во-вторых, чеснока не хватает на всех - предложение отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС - Испания.

EastFruit приводят слова Дэнни Дина из нидерландской компании - импортера овощей Denimpex о том, что в этом году испанские производители чеснока полностью исчерпали запасы, чего не случалось последние три года. Это произошло из-за погодных условий, подорожания стоимости наемных работников и транспорта. И сейчас даже альтернативные поставщики из Южной Америки исчерпали свои запасы, что позволяет ценам расти до нового сезона.

По его словам, европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов - 1200 евро за тонну. Поэтому цена растет, но чеснок все равно покупают.

"Вот почему в Украине проблемы с импортом чеснока - он слишком дорогой. А собственных овощей в достаточных объемах нет. Случаи, когда небольшие партии украинского чеснока экспортировали в Японию, являются исключением", - отметили аналитики.

По статистике Госстата, за четыре года, с 2020 года, площадь под чеснок в Украине сократилась почти на 15% - до 21 000 га. Почти все выращивают мелкие и семейные хозяйства. Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площадь посевов.

Цены на овощи в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин отметил, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. Дорожать больше всего будут овощи, в частности картофель. По его словам, овощи наиболее чувствительны к погоде, которая непосредственно влияет на урожайность, поэтому цены могут подскочить до 30-50%.

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев в комментарии УНИАН сообщил, что по сравнению с прошлым годом цены на картофель выросли в два раза. По его словам, на урожай очень повлияла погода: из-за засухи в июле, вегетация корнеплодов была нарушена и урожайность резко упала.

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