Эти овощи часто гниют и становятся кашицеобразными еще до окончания срока годности.

Лук и чеснок часто гниют, поскольку большинство людей не хранят их должным образом. Однако существует способ хранения этих овощей, который потребует от вас всего несколько минут, а продукт благодаря ему будет сохраняться свежим месяцами, сообщила эксперт Холли. Об этом пишет Ехргеѕѕ.

По ее словам, лук и чеснок нужно вынимать из полиэтиленовых пакетов, в которых вы принесли овощи из супермаркета, поскольку пленка задерживает влагу и тепло, вызывая гниение и плесень. Храня лук и чеснок, важно помнить, что им нужна хорошая циркуляция воздуха.

Все, что вам нужно для их надлежащего хранения, - это бумажный пакет, в котором можно сделать отверстия. Чем больше воздуха попадет в контейнер для хранения, тем больше шанс, что они останутся сухими, говорит эксперт.

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Нужно просто сложить бумажный мешок вдоль и с помощью перфоратора пробить отверстия вдоль одного края в нескольких слоях мешка. Затем перевернуть пакет и сделать столько же отверстий с другой стороны, рекомендует Холли.

Наполните один бумажный мешок луком, а другой - чесноком, а затем скрепите верх бумажных мешков скрепкой. Храните лук и чеснок в шкафу, ящике или кладовой как можно дальше от горячих приборов.

Также не следует держать лук в холодильнике, поскольку влажная и холодная среда вызывает слишком много влаги в воздухе, что может испортить продукт.

"Лук, чеснок и шалот дольше всего хранятся в темном, прохладном (но не холодном) сухом месте. Лук не следует хранить в течение длительного времени в холодильнике, поскольку низкая температура смягчит его структуру. Кроме того, лук добавит свой вкус продуктам рядом", - рассказала Холли.

И чеснок, и лук также должны быть подальше от солнечного света, от которого они начнут прорастать и приобретут ужасный горький вкус.

Ранее УНИАН рассказывал, как мастерски нарезать лук. Опытный кулинар Мэтт Бруссард отметил, что классическую технику освоить просто. Он описал два способа нарезки. Важное условие для этого, заметил, - острый нож.

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