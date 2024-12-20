Отмечается, что погодные условия повлияли на цены и на другие овощи.

Украинцы в этом году столкнулись с ощутимым подорожанием одного из самых популярных овощей - картофеля. По сравнению с прошлым годом цены выросли в два раза.

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев в комментарии УНИАН отметил, что картофеля в этом году насадили достаточно, но на урожай очень повлияла погода.

"Из-за того, что в июле была засуха, вегетация корнеплодов была нарушена, и урожайность резко упала. Даже в коммерческих хозяйствах, где есть все технологии, средства для защиты растений, потери урожая картофеля составляют 50% и более от запланированных объемов", - пояснил эксперт.

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При этом он указал, что картофель начал дорожать еще до сезона активного сбора урожая поздних сортов.

"Корнеплод дороже, чем в прошлом году на 100%, - его стоимость колеблется от 22 до 30 гривень за килограмм в зависимости от качества продукции, сорта и объемов продаж. В 2023 году на оптовом рынке цена картофеля составляла 11-15 гривень", - указал Хорев.

По его словам, предпосылок для резкого падения цены на картофель сейчас нет. Он отметил, что даже импорт не изменил существенно ситуацию на рынке, поэтому продавцам в Украине удается удерживать высокую цену на овощ.

Цены на овощи в Украине - сколько стоит морковь и огурцы

Также эксперт объяснил, что происходит с ценами на другие овощи. Например, на урожай моркови, по его словам, также негативно повлияла июльская засуха.

"Сейчас морковь стоит 18-25 гривен, а это на 82% дороже, чем в прошлом году", - отметил он.

Также Хорев рассказал что с начала ноября на оптовом рынке в основном предлагают импортные огурцы, поскольку в Украине экономически нецелесообразно выращивать их в осенней-зимний период. Он напомнил, что в основном огурцы импортируют из Турции.

"Цена на импортные огурцы в Украине в первую очередь зависит от того, сколько они стоят в государстве, в котором были выращены. На 17 декабря свежие огурцы дороже примерно на 25%-26% по сравнению с прошлым годом. Сейчас они стоят 80-110 гривень за килограмм", - подчеркнул эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Овощи в Украине продолжают дорожать. Продолжился рост цен на капусту, а также дороже, чем неделей ранее, продавался лук. Кроме того, на украинском рынке остался лишь импортный баклажан, из-за чего цены выросли вдвое.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли. Отмечается, что только апельсины прибавили в цене 15-20% - от 80 до 120 гривень, а диапазон цен мандаринов составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, клементины - 50-60 гривень.

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