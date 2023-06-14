Как говорят аналитики аграрного рынка, украинцы пока не чувствуют колебания цен на зерно.

В Украине подорожало зерно, больше всего - соя и пшеница. Об этом сообщает Украинская универсальная биржа. На цену повлияли несколько факторов. ЕС опасается дефицита зерна из-за сухой и жаркой погоды во Франции и Германии, а также из-за продления запрета на поставки агропродукции из Украины.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", наиболее импульсивно на стоимость украинского зерна повлиял подрыв россиянами Каховской плотины, когда вода затопила большую территорию на юге Украины.

"Это был просто спекулятивный скачок в один день, это была эмоциональная реакция на неизвестное крупное событие, влияние которого трудно было оценить", - говорит экономист Сергей Фурса.

Больше всего за неделю подскочила цена фуражной пшеницы, из которой изготавливают корм для животных, - почти на 2%. Зерно, из которого изготавливают муку для хлеба, тоже изменилось в цене. Пшеница третьего класса прибавила около 0,5%, а второго класса - наоборот подешевела.

Наконец за несколько дней стоимость зерна вернулась к предыдущему уровню, и на стоимость хлеба в Украине это никак не повлияет, объясняет Фурса.

"Цены уравновесились, и на самом деле взрыв на плотине Каховской ГЭС никоим образом не повлияет на цену хлеба. Влияет инфляционная динамика. Сейчас мы увидим замедление инфляции, то есть цены растут, но умереннее, чем росли в прошлом году", - говорит экономист.

По данным аналитиков аграрного рынка, украинцы сейчас не испытывают колебания цен на зерно. На подорожание зерна, которое экспортируется, подрыв Каховской ГЭС тоже не повлияет, ведь порты в подтопленном регионе не вовлечены в работу "зернового коридора". Сейчас рост цен на зерно остановился, и в дальнейшем, вероятно, они будут постепенно снижаться.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для агросектора Украины

В ночь на 6 июня 2023 года Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, чем повлекла страшную катастрофу. Затоплен ряд населенных пунктов, большое количество полей осталось без орошения. Даже когда вода спадет, они вряд ли будут пригодными для ведения с/Х.

Аграрии предупреждают, что украинцы на длительное время могут забыть о херсонских арбузах и помидорах.

В ООН предупредили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлечет рост цен на продукты и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей.

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