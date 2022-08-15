За две недели работы зернового коридора из украинских портов вышло 16 судов, которые доставят почти полмиллиона украинской агропродукции в 9 стран мира.

К сентябрю для загрузки зерна из украинских портов планируется привлечь не менее десяти судов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Отмечается, что вечером 14 августа два судна зашли в Одесский порт под погрузку. Балкер SARA загрузит 8 тыс. тонн кукурузы, судно EFE загрузит около 7,5 тыс. тонн масла.

"Также имеем две недели работы зернового коридора. Можем говорить о промежуточных результатах – за это время из украинских портов вышло 16 судов, которые доставят украинскую агропродукцию в 9 стран мира, в это же время в украинские порты под загрузку зашло уже 6 судов. До конца месяца планируем привлечь в украинские порты еще не менее 10 судов под загрузку украинской агропродукцией", - отметил Васьков.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

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