Судна должны будут вывезти из Украины зерно, которое было заблокировано в начале полномасштабного вторжения.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения разрешение на вывоз зерна из Украины получили еще шесть кораблей.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Совместный координационный центр разрешил этим судам проход через морской гуманитарный коридор в Черном море. Они должны вывезти из Украины зерно, которое было заблокировано в начале российского вторжения.

Два из этих судов MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море. В ближайшее время инспекцию должны пройти еще четыре судна — MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

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