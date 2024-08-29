Андрей Кравченко отметил, что в Украине значительно расширили посевные площади.

Цены на продукты в Украине этой зимой будут ниже, чем в прошлом году, если говорить об овощах. При этом украинцы не будут страдать от дефицита.

"Это стало возможным благодаря увеличению посевных площадей под традиционные культуры "борщового набора" – лук, морковь, свеклу, картофель и капусту", - объяснил директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко.

При этом он отметил, что Украина не только покрывает внутренние потребности, но и имеет потенциал для экспорта. По его словам, у украинцев будет достаточно овощей в зимний период.

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Кравченко назвал текущий овощной год достаточно успешным, благодаря чему украинцы будут иметь качественные овощи по более низким ценам.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что цены на продукты в Украине могут вырасти уже этой осенью. Использование генераторов в перерабатывающей промышленности оставляет свой отпечаток. В среднем цена на продукты может возрасти от 5% до 10%.

В начале августа стало известно, что в Украине выросли цены на большинство молочных продуктов из-за сокращения производства молока, роста закупочных цен, отключения электроэнергии, перебоев в работе охладительного оборудования.

Кроме того, директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров заявил, что в Украине ожидается существенное подорожание гречки из-за сокращения посевов и жаркой погоды.

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