Речь идет о пюре Gerber от финского производителя Suomen Nestle Оу.

Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщает об обнаружении опасного токсичного вещества в детском питании.

Как говорится в официальном заявлении, служба получила сообщение об обнаружении охратоксина А в детском питании, которое экспортировалось из Финляндии (производитель: Suomen Nestle Оу) в Украину (получатели: ООО "НЕСТЛЕ УКРАИНА").

Речь идет о "Пюре овощно-мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски" для детей с 10 месяцев. Стерилизованное". Специалисты установили, что продукцию реализовывали операторам на украинском рынке, а именно - партии №4304012001 и №5029012001. После инспекции они решили отозвать и изъять из обращения пищевой продукт, впоследствии его уничтожат.

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Отметим, что охратоксин А является микотоксином из группы охратоксинов, который продуцируют микроскопические плесневые грибы рода Аспергил и рода Пеницилл. Он представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, которое плохо растворяется в воде.

Охратоксин А является пищевым загрязнителем - то есть, это органическое соединение представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. Оно является чрезвычайно токсичным и считается потенциальным канцерогеном.

Nestle

Suomen Nestle Оу входит в состав Nestle - швейцарской компании, которая является одним из крупнейших в мире производителей пищевых продуктов. Она производит кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для животных и прочее.

В 2023 году НАПК внесло корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны. Как отмечалось, по состоянию на начало 2022 года компания имела в России семь фабрик. При этом прибыль Nestle от рынка РФ составляла лишь чуть более 2% от всей деятельности.

Также напомним, что после начала войны хакеры Anonymous "слили" базу данных компании Nestle из-за того, что она продолжала работать в РФ.

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