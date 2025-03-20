Немецкая потребительская организация отправила в лабораторию шесть разных плиток.

В популярном нынче в соцсетях дубайском шоколаде обнаружили опасные вещества.

Как сообщает Der Spiegel, в этом лакомстве, которое позиционируется как шоколад премиум-класса, содержатся канцерогены. Отмечается, что немецкая потребительская организация Stiftung Warentest отправила в лабораторию шесть различных плиток дубайского шоколада. Результаты оказались в основном неутешительными.

"Ни одна из протестированных дубайских шоколадок не предлагает выдающегося качества или особых вкусовых ощущений, которые бы оправдывали иногда высокую цену. Наоборот: два шоколада из Дубая были даже значительно загрязнены вредными веществами", – заявили в Stiftung Warentest.

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В тестировании участвовали шоколадки стоимостью от 7 евро (320 грн) до 25 евро (1130 грн) за 100 граммов. Четыре из шести продуктов не должны были продаваться, поскольку списки ингредиентов и информация о питательной ценности были неправильными или неполными. В некоторых случаях также отсутствовала обязательная информация для аллергиков.

Некоторые образцы "явно" содержали 3-монохлорпропандиол и глицидиловый эфир. Эти жирные загрязнители часто встречаются в рафинированном пальмовом масле и считаются потенциально канцерогенными. Продукт Le Damas также был "значительно" загрязнен афлатоксинами плесени – канцерогенными веществами, которые широко распространены в фисташках.

"От употребления шоколада не стоит ожидать никаких последствий для здоровья. Однако, такие выводы о наличии вредных веществ несовместимы с обещанием высокого качества", – акцентировали в Stiftung Warentest.

Опасные вещества в продуктах питания

99% морепродуктов загрязнены микропластиком. Исследователи выяснили, что "безопасных" морепродуктов практически не существует, а наибольшую опасность представляют креветки.

Исследование Кафедры генетики и микробиологии Барселонского университета (Испания) показало, что чайные пакетики тоже могут быть источником загрязнения микро- и нанопластиком. И этот пластик может навредить клеткам человека.

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