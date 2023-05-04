19 апреля 2023 года Болгария приняла решение о введении запрета на импорт продуктов питания из Украины.

Национальный запрет Болгарии на некоторые товары, поступающие из Украины, будет снят после вступления в силу мер по стабилизации рынка ЕС.

Такое заявление сделала пресс-служба Кабмина Болгарии, отметив, что запрет на ввоз продукции из Укаины будет снят с даты вступления в силу мер ЕС, сообщает Euractiv.

Некоторые из мер ЕС включают второй финансовый пакет для поддержки фермеров из наиболее пострадавших стран в размере 100 миллионов евро и активацию чрезвычайных защитных мер в соответствии с действующим в настоящее время Положением об автономных торговых мерах для четырех продуктов (пшеница, рапс, семена подсолнечника и кукуруза), ввоз которых из Украины временно запрещен.

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Комиссия также будет регулярно контролировать другие товары и, в случае возмущения рынка, вводить защитные механизмы. Также будут реализованы меры по улучшению логистики и транзита товаров из Украины.

Комиссия также объявила, что приняла исключительные и временные превентивные меры в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины в соответствии с исключительными гарантиями Регламента об автономных торговых мерах.

Эти меры касаются только пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения и направлены на устранение проблемных мест с логистикой этих продуктов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Экспорт из Украины

Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран. Местные фермеры блокируют дороги, так как из-за ввоза украинского зерна они не могут реализовать собственную агропродукцию.

15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

16 апреля 2023 года Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

17 апреля стало известно, что и Словакия решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины.

18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна. Транзит зерна возобновят в ночь на 22 апреля.

19 апреля 2023 года Болгария приняла решение о введении запрета на импорт продуктов питания из Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Гылыб Донев. Сообщалось, что запрет не будет касаться транзитных товаров.

28 апреля 2023 года Еврокомиссия договорилась с пятью странами относительно импорта украинской агропродукции. Сообщалось, что ЕК выделит 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти странах-членах ЕС.

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