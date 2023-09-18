Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев намерен принять ответные меры в отношении польского экспорта фруктов и овощей.

Киев подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Такое заявление сделал торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico, отметив при этом, что подобные действия юридически неправомерны и Киев намерен принять ответные меры в отношении польского экспорта фруктов и овощей.

По его словам, Киев планирует подать в суд на страны Всемирной торговой организации. "Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства".

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"На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии… Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы начнем судебное разбирательство", - заявил Качка.

Он также отметил, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "самой большой системной проблемой" — могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

"На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе... Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", — сказал Качка.

"Эти произвольные запреты просто смешны. Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта", - сказал Качка.

Отвечая на вопрос об этой потенциальной сделке, Качка сказал, что Киев готов "взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не вызвал цунами в соседних странах", и введет систему экспортных лицензий на зерно "в реальном времени" для обеих стран.

Ситуация с зерном

15 сентября 2023 года истек срок действия запрета на импорт из Украины кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Еврокомиссия 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Согласно решению ЕК, Украине нужно было до 18 сентября Украина принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

15 сентября Словакия, Польша и Венгрия объявили, что продлят запрет на импорт украинского зерна.

Зеленский пообещал "цивилизованный ответ" соседям, которые против экспорта украинского зерна.

17 сентября 2023 года ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию конструктивно относиться к украинскому зерну.

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