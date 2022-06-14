Аграрии везли урожай из Васильевки, но на блокпостах их не пропустили оккупанты.

Оккупанты не дают фермерам из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области вывозить урожай на подконтрольную Украине территорию. Аграриям приходится выбрасывать овощи. На свалке уже оказались несколько тонн помидоров, которые фермера не смогли вывезти из Мелитополя в Запорожье.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Мелитополь".

Так, люди хотели вывезти из Мелитополя урожай помидоров. Фермера планировали продать урожай в Запорожье, но на блокпосте в Васильевке оккупанты их остановили.

Аграрии не смогли вывезти овощи, потому им пришлось просто выбросить несколько тонн помидоров на свалку. На видео можно услышать, что инцидент происходил вчера, 13 июня.

Мужчина просто переворачивает ящики со спелыми помидорами и высыпает урожай, оставляя его гнить. Судя по всему, фермер отчаялся пытаться выехать из оккупированных территорий и решил, что лучше просто уничтожить овощи, чем оставлять их рашистам.

Как сообщается в Telegram-канале, аграрии временно-оккупированных территорий не могут получить достойную оплату своего труда от россиян. Если в Мелитополе килограмм помидор стоит около 20 гривень, то в Запорожье - в разы больше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцам рассказали, будут ли они есть херсонские арбузы и мелитопольскую черешню.

Вас также могут заинтересовать новости: