В Минагро подчеркнули, что сейчас в Украине из-за российской оккупации есть дефицит овощей и фруктов.

Из-за российской оккупации части юга Украины возникла тяжелая ситуация с черешней и арбузами.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона отметил, что на сегодня украинцам доступна черешня из других регионов, в частности, Одесщины и Закарпатья.

По его словам сейчас в Украине из-за российской оккупации есть дефицит мелитопольской черешни, но в других регионах - ситуация нормальная. Заморозков в Украине в этом году не было, поэтому черешня уже активно появляется на местных рынках.

Кроме того, по словам Высоцкого, основные регионы выращивания бахчевых культур (тыква, арбуз, дыня, кабачок и другие) – Херсонская и Запорожская область.

"Есть, конечно, бахчевые культуры в Одесской области. Но там меньшие объемы. Поэтому для того, чтобы иметь доступное количество бахчевых культур, прежде всего надеемся на успех ВСУ и деоккупацию соответствующих областей", – отметил Высоцкий.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне на временно оккупированных территориях Украины открыто занимаются грабежом, вывозя овощи, зерно и металл. Не стала исключением и Мелитопольская черешня, которую оккупанты отбирают у фермеров. При этом он указал, что российские военные в одном из сел заявили, что готовы выкупить всю черешню по 10 гривен и не больше.

Из-за оккупации Россией "черешневой столицы Украины" образовался дефицит, который в Киев пытаются покрыть вследствие транспортировки ягоды из Буковины, Закарпатья, Винницкой и Одесской областей. На оптовом рынке столицы можно приобрести ягоды по разным ценам. Маленькие и кислые черешни стоят от 35 до 60 гривень за килограмм. А вот крупная и сладкая ягода гораздо дороже. За такую черешню придется заплатить от 135 до 200 гривень за килограмм.

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