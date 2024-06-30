Москва получает все больше рычагов влияния на европейское сельское хозяйство.

Поток дешевых российских удобрений может вытеснить европейских производителей из бизнеса, что угрожает долгосрочной продовольственной безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на производителей удобрений.

Треть импорта карбамида, самой дешевой формы азотных удобрений, поступает в ЕС из России. В 2023 году объем поставок приблизился к рекордному уровню. Так, импорт российского карбамида в Польшу вырос почти до $120 млн по сравнению с чуть более чем $84 млн в 2021 году.

Отмечается, что продажи российского природного газа в Европу значительно сократились с 2022 года. Однако импорт некоторых видов удобрений, таких как карбамид, даже увеличился после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дешевые удобрения помогли европейским фермерам, но производителям удобрений в регионе трудно конкурировать.

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"Нас сейчас наводняют удобрения из России, которые значительно дешевле наших удобрений, по той простой причине, что они платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями. Если политики не будут действовать, производственные мощности Европы исчезнут", – заявил гендиректор крупнейшего производителя аммиака в Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.

Такая точка зрения перекликается с комментариями Свейна Торе Хольсетера, генерального директора Yara International, одного из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений. Он заявил, что Европа "лунатично" попадает в зависимость от российских удобрений.

Западные санкции предусматривают исключения для российского экспорта продовольствия и удобрений, чтобы не навредить продовольственной безопасности. Европейские производители утверждают, что Москва использует эту лазейку для финансирования своей военной копилки.

Эксперт по вопросам продовольственной безопасности Chatham House Тим Бентон считает, что европейские производители уже давно жалуются на преимущества, которые их российские коллеги получают от более дешевого природного газа. Но их аргументы приобрели больший вес после полномасштабного вторжения России в Украину. Бентон добавил, что "не безосновательно предполагать", что британское и европейское сельское хозяйство может понести ущерб, если континент станет зависимым от импорта из России и других "потенциальных врагов".

Крупные европейские игроки уходят с рынка

Другие крупные игроки покидают рынок. BASF за последние несколько лет сократил свои операции в Европе, в частности в сфере производства удобрений. Зато крупнейший в мире химический концерн сосредоточил новые инвестиции в США и Китае, где расходы ниже.

Эксперты подчеркивают, вероятно, другие крупные производители также последуют этому примеру. Например, в США производители могут получать гораздо более дешевый газ и электроэнергию, а также рассчитывать на субсидии в рамках действия закона о снижении инфляции.

Однако, при отсутствии производства в Европе, блок будет зависеть от импорта из других, преимущественно недемократических стран, таких как Россия и ее союзник Беларусь: "Имея такие рычаги влияния на европейское производство продуктов питания, "никто не знает, что сделает Путин", – подчеркнул Цингр.

В то же время Брюссель вряд ли отреагирует на призывы к санкциям в отношении российских удобрений. Высокие цены на удобрения в 2022 году и угрозы продовольственной безопасности все еще остается в памяти политиков, считает руководитель отдела удобрений консалтинговой компании CRU Крис Лоусон.

Торговля России и ЕС

Европа слезла с "газовой иглы" РФ, но появилась новая зависимость. Зависимость от сжиженного природного газа создает потенциальные проблемы для ЕС в будущем.

Однако в июне 2024 года Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля. В частности речь идет о запрете услуг по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории ЕС с целью перевалки в третьи страны.

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