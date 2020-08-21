Украина отстает от прошлогодних темпов экспорта зерновых

С начала сезона аграрии экспортировали 5,62 миллиона тонн зерновых, в том числе 3,4 миллиона тонн пшеницы.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировала 5,62 миллиона тонн зерновых, что на 1,2 миллиона тонн, или на 18% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Объем экспорта зерновых

В частности, экспорт пшеницы с начала сезона составил 3,4 миллиона тонн (на 153 тонны меньше, чем годом ранее), кукурузы – 500 тысяч тонн (на 1,17 миллиона тонн меньше). Поставки ржи по состоянию на 21 августа достигли 0,3 миллиона тонн, что на 0,2 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату прошлого года.

В то же время, ячменя экспортировано на 99 тысяч тонн больше, чем годом ранее - 1,69 миллиона тонн.

Экспорт муки

Также украинские экспортеры отстают по темпам поставок муки – на отчетную дату ее экспортировано 29,4 тысячи тонн, что на 10,1 тысячи тонн, или на четверть меньше, чем годом ранее.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка ограничили объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн.

В 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) Украина обновила рекорд экспорта зерновых, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная