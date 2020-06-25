Минэкономики может ограничить экспорт пшеницы из Украины - эксперты

В текущем сезоне предельные объемы экспорта пшеницы составляют 20,2 млн тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в новом маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) может ограничить экспорт пшеницы из Украины до уровня 17,2 млн тонн, тогда как в текущем сезоне предельные объемы экспорта пшеницы составляют 20,2 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании "Украгроконсалт" со ссылкой на информацию трейдеров.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило установить ограничение на экспорт пшеницы на уровне 17,2 млн тонн в 2020/21 МГ, который стартует с 1 июля", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и экспортеры планируют утвердить объемы экспорта зерна нового урожая в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) и подписать 1 июля соответствующий меморандум.

Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн.

По информации главы Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николая Горбачева, Украина в текущем маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020) заработала 9,6 млрд долл. на поставках зерновых и стала второй страной в мире по валютной выручке от экспорта зерна.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн планировалось отправить на экспорт.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных – 20 млн тонн.

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