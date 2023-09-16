Фермеры подчеркнули, что их просьба не относится к транзиту украинской сельхозпродукции через Румынию.

Румынские фермеры обратились к правительству с просьбой в одностороннем порядке запретить импорт украинского зерна и других продуктов питания после того, как Европейская комиссия решила снять ограничения.

"Если такая страна, как Польша, которая решительно и полностью поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, приняла такое одностороннее решение после истечения крайнего срока 15 сентября, мы не понимаем, почему Румыния не сделает то же самое", – говорится в сообщении Ассоциации сельского хозяйства и кооперации, которое цитирует румынское издание Digi 24.

При этом фермеры подчеркнули, что их просьба "никоим образом не влияет на транзит украинской сельхозпродукции через Румынию в других направлениях, как это происходит в настоящее время".

Видео дня

Импорт украинского зерна: позиция Румынии

Румыния является одной из пяти восточных стран ЕС вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, где наблюдался всплеск импорта украинского зерна после российского вторжения, что повлияло на местные рынки и вызвало протесты фермеров. В свою очередь это привело к введению Евросоюзом торговых ограничений до 15 сентября.

15 сентября Польша, Словакия и Венгрия объявили о введении односторонних запретов. Правительство Румынии заявило, что готово рассмотреть украинский план экспортного контроля для предотвращения искажения рынка зерновых, прежде чем принимать решение о том, как защитить румынских фермеров.

Вас также могут заинтересовать новости: