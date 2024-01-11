Эксперты отметили, что возможна операция под чужим флагом.

Российская Федерация может снова попытаться прибегнуть к дестабилизации ситуации в так называемом Приднестровье, чтобы создать нестабильность в Молдове. Основная цель - подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

"10 января агентство Reuters сообщило, что черноморский порт Румынии Констанца зарегистрировал 36 миллионов метрических тонн отгруженного зерна в 2023 году - рекордный показатель - и что около 40% этих поставок состояли из украинского зерна", - отметили аналитики Института изучения войны в своем новом отчете.

Ранее эксперты ISW оценили, что украинские удары по активам Черноморского флота России заставили изменить схему действий российских ВМС и вынудили российский флот переместить некоторые корабли из своей главной базы во временно оккупированном Севастополе в западном Крыму.

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Украинские удары по активам Черноморского флота РФ также успешно способствовали гражданскому использованию Черноморского зернового коридора Украины, поскольку международная поддержка этого коридора продолжает расти, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы и военные угрозы в ее адрес. Кремль может рассматривать операцию под ложным флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабление присутствия России в западной части Черного моря.

Зерновой коридор – последние новости

17 июля 2023 года Россия официально отказалась от участия в так называемой "зерновой сделке", в рамках которой Москва обязывалась не препятствовать экспорту зерна из Украины. После этого россияне стали активно бомбить ракетами и дронами-камикадзе украинские морские порты.

Однако заблокировать экспорт зерна агрессору не удалось. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что с августа 2023 года через обновленный "зерновой коридор"прошли более 400 судов, которые экспортировали около 13 миллионов тонн украинской агропродукции.

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