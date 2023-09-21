Судно вышло из украинского порта "Черноморск" на этой неделе с 3 тыс. тонн зерна.

Первое судно, загруженное украинским зерном, которое шло по Черному мору благодаря "гуманитарному коридору", прибыло в турецкий пролив Босфор.

Как пишет Reuters, речь идет о грузовом судне Resilient Africa, которое вышло из украинского порта "Черноморск" на этой неделе. Сообщается, что на борту судна 3 тыс. тонн зерна.

Как говорится в материале, это стало возможным после того, как Украина объявила об открытии "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в украинских портах.

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Зерновой коридор

В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года. После него вышли еще четыре судна, которые вынужденно находились в украинских портах более полутора лет.

В сентябре 2023 года по временному коридору в акваторию портов Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под загрузку. Таким образом, по словам специалистов, доказано, что зерновой коридор без России может работать.

19 сентября стало известно, что одно из этих судов (Resilient Africa) вышло по "гуманитарному коридору" в направлении Босфора. Второе судно в то время находилось в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.

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