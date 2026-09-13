Силы обороны разбили выступ россиян под Лиманом: в ISW раскрыли последствия

За последние месяцы украинским военным удалось отбросить оккупантов к реке Жеребец.

Силы обороны ликвидировали российский выступ к северу от Лимана и остановили продвижение оккупантов в Донецкой области.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), это полностью перечеркнуло планы командования РФ по масштабному окружению Славянска, Краматорска и Дружковки.

Аналитики уточнили, что украинским военным за последние месяцы удалось отбросить оккупантов к реке Жеребец.

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"В результате успешных контрнаступательных действий украинских подразделений российское командование утратило возможность реализовать план окружения Славянско-Краматорской агломерации с севера и юго-запада", – говорится в отчете.

Российские военные корреспонденты также признали потерю контроля над выступом у Лимана и отметили, что бои сместились к оборонительным рубежам вдоль реки Жеребец.

Согласно данным ISW, на Лиманском направлении Силы обороны продолжают контратаки. В то же время главная цель России остается неизменной – захватить Лиман и создать условия для широкого окружения украинских позиций в районе крупного украинского оборонительного пояса на Донбассе.

Ситуация на Донбассе

Как сообщало УНИАН, издание Business Insider писало, что россияне продолжают медленно продвигаться на Донбассе, а украинские военные готовятся к тяжелым боям за последние крупные оборонительные рубежи региона.

По оценкам представителей одной из ведущих европейских разведывательных служб, россияне могут выйти на окраины Краматорска и Славянска в начале 2027 года. Эти города являются центром последнего крупного украинского оборонительного пояса на Донбассе.

Однако такая кампания обойдётся российской армии в огромные потери.

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