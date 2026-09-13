В ООН признали, что Украине предстоит самая суровая зима с начала войны

Обеспокоенность вызвана тем, что Россия систематически наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Глава агентства ООН по развитию Александр Де Кроо заявил, что существует риск гуманитарной катастрофы в Украине, если российские атаки перекроют доступ к электроэнергии и воде. Об этом пишет BBC.

Третий по значимости чиновник ООН заявил, что сейчас идет "гонка со временем", чтобы восстановить электросеть до наступления зимы и резкого падения температуры.

"Эта зима будет самой суровой за время войны", - сказал Де Кроо, ранее занимавший пост премьера Бельгии.

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По его словам, Украина "вступает в эту зиму с очень слабой базой" и ООН "очень, очень обеспокоена... тем, чем может обернуться эта зима".

Он заявил, что обеспокоенность вызвана тем, что Россия систематически наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Это АЗС, торговые центры, бизнес-центры, но особенно это касается энергетической инфраструктуры, линий электропередачи и так далее. Этому нет абсолютно никакого оправдания", - сказал Де Кроо.

Он предупредил, что это может привести к "наихудшему сценарию", когда у людей возникнут проблемы с доступом к отоплению, а системы водоснабжения и канализации перестанут работать:

"При таких температурах, которые здесь наблюдаются, это может привести к ситуации, очень близкой к гуманитарной катастрофе".

Отмечается, что в рамках усилий по подготовке Украины к зиме Программа развития ООН помогает восстанавливать объекты энергосистемы, поврежденные прошлой зимой. Она также создает более устойчивые и децентрализованные электростанции, которые менее уязвимы для нападений.

Де Кроо заявил, что завершение этой сложной и опасной работы было "практически невыполнимой задачей".

"Они восстанавливают эти объекты в условиях постоянной, непрерывной воздушной тревоги. И они знают, что работают на объекте, который является мишенью", - добавил он.

Прогнозы на зиму

Ранее австрийский военный эксперт Маркус Райснер писал, что Россия рассчитывает использовать предстоящую зиму для усиления давления на Украину, нанося удары не только по военным целям, но и по энергетике и критической инфраструктуре.

По его мнению, в условиях практически неизменной линии фронта Кремль может сделать ставку именно на изматывание украинского общества.

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