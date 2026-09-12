Загадочный китайский стелс-беспилотник попал в объектив (видео)

Эти кадры были опубликованы всего через несколько месяцев после того, как в августе текущего года в сеть попали другие любопытные изображения данного беспилотника.

Появились новые снимки, на которых, судя по всему, запечатлен новейший китайский беспилотник WZ-X, внешне напоминающий американский бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. Об этом пишет Interesting Engineering.

Фотографии, сделанные в неизвестном месте и в неустановленное время, позволяют рассмотреть ряд интересных особенностей этого летательного аппарата.

Отмечается, что эти кадры были опубликованы всего через несколько месяцев после того, как в августе текущего года в сеть попали другие любопытные изображения данного беспилотника. На тех снимках аппарат был показан сзади, что позволило получить представление о конструкции шасси, хвостовом оперении и других элементах.

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Новые изображения подтверждают и другие важные характеристики, в частности общую форму планера. Судя по фото, задняя кромка крыла имеет характерную зубчатую форму: она не прямая, а образует зигзаг или "пилообразный" узор, очень похожий на тот, что используется в конструкции B-2 Spirit.

При проектировании малозаметных (стелс) летательных аппаратов конструкторы стремятся располагать кромки под определенными углами, чтобы отражать радиоволны в сторону от источника сигнала, а не обратно к нему. Зубчатая задняя кромка также помогает скрыть от радаров такие элементы, как органы управления и узлы выхлопной системы.

WZ-X снова замечен в воздухе

Интересно, что уже одна эта деталь подкрепляет уверенность в том, что новый беспилотник действительно обладает свойствами малозаметности.

По мнению аналитиков, подобные аппараты могут использоваться для действий в глубине воздушного пространства, контролируемого противником, подобно тому, как это делают современные пилотируемые стелс-самолеты. В статье сказано:

"Конкретные цели таких миссий пока неизвестны, но, вероятно, речь идет о сборе важной информации и получении изображений перед возвращением на базу. С концептуальной точки зрения это сближает данный аппарат с американскими беспилотниками семейств RQ-170 и RQ-180, а не с традиционными моделями вроде MQ-9 Reaper".

Важно, что последний не отличается высокой малозаметностью, тогда как рассматриваемый аппарат изначально проектируется для выживания в условиях, где Reaper, скорее всего, был бы уязвим.

Компоновка по схеме "летающее крыло" также отлично подходит для разведывательных задач. Такая схема обеспечивает большой запас топлива, значительную продолжительность полета, достаточно места для размещения датчиков и, что крайне важно, относительно малую эффективную площадь рассеяния.

Хотя по фотографиям это определить сложно, аналитики полагают, что беспилотник может быть оснащен радаром с синтезированной апертурой, приемниками для ведения радиотехнической разведки, оптико-электронными и инфракрасными датчиками, а также оборудованием для перехвата сигналов связи.

Впрочем, точный состав бортовой электроники и разведывательной аппаратуры пока остается предметом догадок. Еще одна примечательная деталь, касающаяся недавней серии снимков, заключается в том, что испытательные полеты беспилотника проводились в светлое время суток. Это свидетельствует о том, что Китай вполне уверенно использует свой новый дрон днем.

Полеты в дневное время

Важно отметить, что в таких условиях аппарат легче сфотографировать: это может означать, что он перестал быть сверхредким прототипом, совершающим лишь эпизодические секретные вылеты. Если это так, то программа, вероятно, переходит к более продвинутому этапу летных испытаний.

"WZ-X" - это не официальное обозначение, а подлинность самих фотографий не была подтверждена независимыми источниками. Таким образом, мы гораздо больше знаем о внешнем виде этого летательного аппарата, чем о его реальных возможностях.

Если это действительно спроектированный по технологии "стелс" беспилотник, то гораздо большее стратегическое значение имеет то, как именно Китай планирует его использовать. Например, он мог бы вести разведку в интересах китайских бомбардировщиков или ракетных комплексов: обнаруживать корабли, выявлять позиции радаров ПВО, перехватывать каналы связи и передавать данные для наведения на цель, не подвергая при этом риску жизнь пилота.

Китайское оружие

Разработчики перспективного китайского истребителя J-50 описали технологии, которые могут кардинально изменить принцип ведения воздушного боя. Среди них - способность самолета самостоятельно продолжать полет в случае потери сознания пилотом и координация больших групп беспилотников.

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