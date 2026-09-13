Удар РФ возле 'Ягодина': ГПСУ сообщила, работает ли пункт пропуска на границе с Польшей

Демченко подчеркнул, что вражеских попаданий по линии границы или по пункту пропуска не было.

Пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области на границе с Польшей продолжает работать в обычном режиме. Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что непосредственно по линии границы или в районе пункта пропуска "попаданий не фиксировалось", поэтому пункт пропуска работает в обычном режиме, пропускные операции осуществляются.

"Но, учитывая соображения безопасности, это было и сегодня под утро, и вчера также, поскольку враг уже несколько дней наносит удары по нашим западным регионам, в том числе по Волыни, своими ударными воздушными средствами, пропускные операции могут приостанавливаться", – сказал представитель ГПСУ.

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Также Демченко рассказал, что именно атаковала Россия.

"Атака была фактически по приграничной зоне. На определенном расстоянии от автомобильного пункта пропуска – это около километра – по автозаправочной станции (АЗС), а также по железнодорожной инфраструктуре. Ведь "Ягодин" – это не только автомобильное направление, но и железная дорога", – сказал он.

Россия нанесла удар вблизи границы с Польшей

Как сообщал УНИАН, на Волыни, в 2 км от границы с Польшей, россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда.

В "Укрзализныце" отметили, что мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

Также российские оккупанты атаковали украинскую автозаправочную станцию вблизи границы с Польшей, в результате чего там возник пожар.

Представитель Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сенецкий сообщил, что российский дрон попал в грузовик в 800 м от польской границы в районе международного пункта пропуска "Ягодин".

В СМИ сообщалось, что, по предварительным данным, в результате атаки российского дрона легкие травмы получили два водителя грузовиков.

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