В Татарстане беспилотники атаковали ключевые НПЗ россиян, есть погибшие

В Нижнекамске расположен один из крупнейших и современных нефтеперерабатывающих комплексов РФ.

В ночь на 13 сентября дроны атаковали промышленную зону города Нижнекамска (Татарстан), где у россиян находятся крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы. Нижнекамск расположен на расстоянии более 1200 км от государственной границы Украины.

По сообщениям местных жителей, ночью над городом слышались пролеты дронов, после чего раздалась серия взрывов.

Видео дня

По данным мэра Нижнекамска Радмира Беляева, двое жителей города погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников.

"В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших... Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в котором находились 4 молодых человека. Двое погибли, ещё двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии", – уточнил российский чиновник.

Кроме того, по информации Беляева, повреждения получили промышленные объекты в Нижнекамске, на одном из них возник пожар. Однако мэр не уточнил, по каким предприятиям были нанесены удары.

В целом, по данным властей Татарстана, в результате ночных атак на Нижнекамск травмы получили 12 человек.

Удары по Татарстану

Это не первая атака на нефтеперерабатывающие мощности в этом регионе. В августе Генштаб ВСУ сообщал об успешном ударе по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО".

В Нижнекамске расположен один из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих комплексов РФ. В него входят "ТАНЕКО", "ТАИФ-НК", а также мощности компании "Сибур". Этот промышленный комплекс является ключевым элементом топливно-энергетической инфраструктуры России.

Вас также могут заинтересовать новости: