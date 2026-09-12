Российская тактика наступления окончательно сломалась, а другой у них нет, – Билецкий

Все успехи россиян на фронте этим летом сводятся к тактическому продвижению на отдельных участках.

Россия по-прежнему намерена захватить всю Донецкую и Луганскую области, однако украинские командиры считают, что достичь этой цели войскам РФ будет крайне сложно. Проблема россиян в том, что их тактика забрасывания противника пехотой перестала давать результаты, а другой у агрессора просто нет. Об этом во время ежегодной конференции Yalta European Strategy (YES) рассказали украинские военные, которых цитирует "BBC Украина".

Так, по словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, нынешняя стратегическая цель российской армии – окончательный захват Донецкой и Луганской областей. По его словам, без полного контроля над Донбассом выход из войны повлек бы за собой для России очевидные репутационные риски.

По данным украинской и западных спецслужб, военное руководство РФ рассчитывает полностью оккупировать эти два украинских региона к середине апреля, тогда как политическое руководство России допускает завершение задачи даже к началу 2027 года.

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В то же время Билецкий считает такой сценарий маловероятным.

"У Украины есть абсолютно все шансы удержать выгодные рубежи обороны, удержать так называемый пояс городов-крепостей, улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта. И, я думаю, в течение месяца мы продемонстрируем эти улучшения всему миру, и они будут неоспоримы", – заявил бригадный генерал.

Он отметил, что российская тактика "мясных штурмов", то есть использование численного превосходства в пехоте, которая ранее давала россиянам определенные результаты, теперь не приносит успеха и приводит лишь к значительным потерям. В то же время новой эффективной тактики, которая могла бы заменить этот подход, противник пока не продемонстрировал, говорит офицер.

Командир 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко также оценивает результаты российского наступления как ограниченные. Он отмечает, что летом российские войска достигли лишь локальных тактических успехов и не выполнили поставленные перед ними стратегические задачи. В частности, речь идет о планах по захвату Доброполья.

По прогнозу Прокопенко, в конце сентября ситуация может измениться из-за ухудшения погодных условий. Российские войска, как рассказывает командир, могут отказаться от применения малых пехотных групп и вновь перейти к попыткам механизированных прорывов с использованием тяжелой бронетехники.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия резко увеличила количество атак реактивными беспилотниками по Украине – в августе их было около 2800 против 350 в июне. Новые модели дронов значительно быстрее, что сокращает время реагирования украинской ПВО с минуты до нескольких секунд и снижает эффективность перехвата до 60%.

Также мы сообщали, что российское командование скрывало реальное положение дел на фронте, из-за чего Путин публично хвастался вымышленными успехами. Украинская операция в районе Лимана позволила отбить значительную территорию, но Кремль получал ложные доклады и даже заявлял о контроле над Святогорском, который фактически остается под контролем Украины.

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