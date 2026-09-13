Учитель случайно обнаружил цепочку следов тираннозавра возрастом 66,5 миллиона лет (фото)

Скелетные остатки, даже самые полные, дают лишь ограниченное представление о том, как животное вело себя при жизни.

Цепочка из четырех следов возрастом 66,5 миллиона лет, обнаруженная в Северной Дакоте, предоставила палеонтологам уникальную возможность. Они нашли дорожку следов, оставленную взрослым тираннозавром Tyrannosaurus rex. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Важно, что эти следы, найденные в формации Хелл-Крик, позволили исследователям оценить скорость передвижения животного: оно шло со скоростью примерно 5,6-7,2 км/ч, что сопоставимо с быстрым шагом человека.

Открытие, о котором сообщается в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, было сделано командой специалистов из Денверского музея природы и науки (США) и Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Англия). Хотя отдельные следы и ранее приписывались взрослым особям T. rex, это первый случай, когда исследователи описали именно последовательность следов, оставленных этим видом.

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Скелетные остатки, даже самые полные, дают лишь ограниченное представление о том, как животное вело себя при жизни. Дорожка следов, напротив, фиксирует животное в движении в реальном времени, позволяя ученым реконструировать мимолетный момент из далекого прошлого, а не делать выводы косвенно, на основе строения костей.

Редкая цепочка следов

При этом цепочка следов растянулась примерно на 7 метров и состоит из четырех трехпалых отпечатков, длина каждого из которых составляет около 0,9 метра. Она включает два левых и два правых следа с длиной шага (расстоянием между ними) около 4 метра. Место находки было обнаружено в 2025 году на федеральной земле, находящейся в ведении Лесной службы США, недалеко от города Мармарт (штат Северная Дакота).

Основанием для отнесения следов к данному виду послужили их исключительный размер и узкая форма пальцев в сочетании с большим количеством уже задокументированных в этом районе окаменелостей T. rex.

Интересно, что ни одно другое известное в данной формации животное не обладает таким сочетанием размеров и морфологии стопы. Тем не менее, поскольку следы сильно подверглись эрозии, полученная оценка скорости считается приблизительной, а не точной. Тайлер Лайсон, старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в Денверском музее природы и науки, руководивший полевыми работами, сказал:

"Кости многое рассказывают нам об этих животных, но следы запечатлевают момент поведения. Благодаря цепочке следов мы можем буквально проследить за тем, как животное перемещалось по ландшафту. Для T. rex это невероятная редкость".

Цифровые инструменты сделали возможным удаленный анализ

Для фиксации находки команда использовала метод высокоточного 3D-сканирования поверхности, запечатлев как отдельные следы, так и всю цепочку следов целиком.

Эван Тамез-Гальван, научный сотрудник музея, выполнил сканирование непосредственно на месте обнаружения, создав цифровые модели с такой высокой детализацией, что их можно было детально изучать и даже впоследствии воспроизвести в физическом виде.

Отмечается, что эти цифровые данные сыграли ключевую роль в подготовке научной публикации. Питер Фалкингем, профессор палеобиологии Ливерпульского университета имени Джона Мурса и специалист по следам динозавров, выступил в качестве ведущего автора исследования, хотя ни разу не посетил место находки лично.

"Благодаря технологиям цифровой эпохи мои коллеги смогли отсканировать следы на месте, а затем передать мне 3D-данные для визуализации на компьютере и в виртуальной реальности; это позволило мне рассмотреть их так же детально, как если бы я находился там лично", - отметил он.

От места раскопок - в музейный зал

Интересно, что история этого открытия также весьма необычна и отличается от привычного образа академических палеонтологических групп, прочесывающих бесплодные земли в поисках окаменелостей.

Находку сделал не профессиональный исследователь, а Кент М. Хапс, учитель естественных наук в старшей школе Нортгленн. Именно внимательное отношение к окружающему ландшафту привело его к этому месту; впоследствии он стал соавтором научной статьи, подготовленной совместно с исследовательской группой музея. Он рассказал:

"Как учитель, я всегда говорю своим ученикам, что наука начинается с любопытства, увлеченности и умения внимательно наблюдать за окружающим миром. Я и представить себе не мог, что это приведет меня к подобному открытию".

По данным музея, этой осенью планируется извлечь три из четырех следов с помощью вертолета и доставить их в Денверский музей природы и науки.

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