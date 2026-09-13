В России придумали странный способ защиты НПЗ от украинских дронов

На некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) возводят стены из грузовых контейнеров для защиты от атак украинских беспилотников.
Об этом сообщил портал "Милитарный". Такие сооружения из грузовых контейнеров уже в сентябре были замечены на Новошахтинском НПЗ, а также на ТЗК ООО "Базовый авиатопливный оператор" (БАТО) в Сочи.
Отмечается, что контейнеры ставят вокруг резервуаров и технологических установок. "Контейнеры ставят друг на друга в несколько ярусов, образуя барьер между оборудованием и окружающей территорией", – говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что стена может частично прикрыть резервуар или установку от обломков и дрона, летящего на небольшой высоте. При этом они подчеркнули, что открытый сверху объект остается уязвимым для атаки с воздуха.
Эксперты предположили, что барьеры могут ограничивать распространение разлитых нефтепродуктов и пламени на соседнее оборудование, но "эффективность новой защиты из контейнеров во время атак пока неизвестна".
В сообщении говорится, что параллельно на российских НПЗ продолжают возводить антидроновые сетки и металлические каркасы вокруг отдельных объектов. Такие конструкции призваны перехватить беспилотник до соприкосновения с оборудованием или уменьшить последствия попадания.
Удары по российским НПЗ
Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября дроны атаковали промышленную зону города Нижнекамска (Татарстан), где у россиян расположены крупные нефтеперерабатывающие предприятия.
Нижнекамск расположен на расстоянии более 1200 км от государственной границы Украины.
По данным мэра Нижнекамска Радмира Беляева, повреждения получили промышленные объекты в Нижнекамске, на одном из них возник пожар. Однако он не уточнил, по каким предприятиям были нанесены удары.
Издание Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства пишет, что в течение ближайших полутора лет РФ может остаться без трети своих довоенных мощностей по переработке нефти из-за украинских ударов по НПЗ и проблем с ремонтом оборудования. В то же время санкции все больше затрудняют восстановление российской нефтепереработки.
Отмечается, что длительные атаки беспилотников и фрагментарный характер ремонтных работ негативно влияют на систему и приводят к деградации нефтепереработки.
Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре России, чтобы снизить её способность перерабатывать и экспортировать нефть, а также сократить доходы Кремля, направляемые на войну.