Премьер-министр рассказал, сколько денег недополучил бюджет из-за российских атак на бизнес

Он отметил, что удары продолжаются ежедневно, и это число может увеличиться.

Около 70 миллиардов гривен налоговых поступлений могут не поступить в украинский бюджет из-за российских атак на бизнес - такая оценка по состоянию на начало сентября. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

Он отметил, что удары продолжаются ежедневно, и эта цифра может увеличиться.

"Правительство принимает ряд мер поддержки. Провели полную ревизию помещений Фонда госимущества, государственных предприятий и министерств - предлагаем бизнесу использовать эти складские и производственные площади", - отметил премьер.

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По его словам, Кабмин готовит децентрализацию логистики по примеру энергетики - есть план с ритейлерами и логистическими компаниями по его реализации. Также он договаривается со странами-соседями о гибкой, быстрой системе пересечения границы.

"Правительство планирует предусмотреть отдельную статью бюджета, предварительно в размере 1 млрд долларов, для страхования военных рисков - рассчитываем, что международные партнеры увеличат эту сумму. Цель - сформировать резерв, который будет покрывать 40–50 % убытков от атак. Главное - это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция", - добавил Корецкий.

Удары РФ по бизнесу

В ночь на 12 сентября Россия атаковала завод польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области, который производит керамическую плитку и сантехнику.

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