Россияне атаковали Ивано-Франковск и Стрый: повреждены дома, пострадал человек

Человека, который пострадал в результате вражеской атаки, госпитализировали.

На рассвете воскресенья, 13 сентября, российская оккупационная армия атаковала Ивано-Франковскую область. Об этом сообщила в Telegram глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"В результате атаки поврежден промышленный объект. Один человек получил травмы и госпитализирован. Угрозы его жизни нет. Медики оказывают необходимую помощь", – отметила она.

Также она написала, что уже известно о повреждении многоэтажного дома в Ивано-Франковске – там выбиты окна.

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Онищук сообщила, что на местах работают соответствующие службы. Специалисты продолжают обследование территорий и фиксируют последствия атаки.

Атака на Стрый

Также сегодня, 13 сентября, утром, в Стрые Львовской области прогремели взрывы, произошло попадание в многоквартирный дом. Об этом сообщил в Facebook Стрыйский городской совет.

"В нашей общине зафиксировано несколько попаданий: многоквартирный дом возле объездной дороги, хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового мира. Жертв нет!", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет работать комиссия по последствиям попаданий.

Дополнено. Как рассказал Суспильному местный житель Виталий Пасека, который проживает в частном доме, около 06:00 прогремели взрывы. В тот момент он вместе с семьей спал дома. По его словам, крыша дома не подлежит ремонту. Также повреждены двери и окна.

"Все посыпалось, все полетело. Крышу сняло, ремонту не подлежит. Окна, двери, домик сгорел. Физически все целы – я, жена, двое детей. Но мы спали не с этой стороны дома, а с той стороны. То есть там окна повылетали, немного осколки пошли. Но никого не ранили, все живы и здоровы. Придется ремонтировать дом, закрывать окна, двери. Тем более сейчас начинается сезон дождей. Нужно будет все это делать быстро и оперативно", – рассказывает мужчина.

Российская атака на АЗС на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты атаковали украинскую автозаправочную станцию на границе с Польшей, в результате чего там возник пожар.

Возле пункта пропуска "Ягодин" горели грузовые автомобили, сообщили местные паблики. По их данным, после удара загорелась автозаправка и припаркованные рядом грузовики.

Международный пункт пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе расположен в Волынской области вблизи села Старовойтово Ковельского района, а со стороны Польши – возле населенного пункта Дорогуск. Этот пункт является одним из ключевых автомобильных переходов между Украиной и Польшей.

Также сообщается об атаке на железнодорожную инфраструктуру. Поезда на границе остановились, проводится эвакуация пассажиров.

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