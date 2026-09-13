Гриб, похожий на ком земли: почему опытные грибники охотятся именно на него

В Украине этот гриб любят солить, а вот во многих странах Европы его относят к несъедобным или вообще ядовитым.

Хрящ-молочник оливково-чёрный – один из тех грибов, на которые многие даже не обращают внимания во время тихой охоты. Из-за неприметного вида его легко принять за ком земли или кусок коры, но опытные грибники хорошо знают этот вид и специально его ищут.

Как сообщает "Лесовица", этот гриб практически идеально маскируется среди лесной подстилки. Его шляпка с характерной глубокой ямкой посередине имеет темную оливковую окраску, из-за чего хрящ-молочник почти сливается с влажной листвой и почвой. Растет он довольно глубоко, поэтому, чтобы достать гриб, его нередко приходится буквально откопать.

"Есть у этого вида ещё одна особенность – чрезвычайно острый и горький молочный сок. Именно из-за него лесные слизни обычно обходят гриб стороной", – пояснили специалисты.

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Однако для человека эта горечь не означает, что гриб непригоден для употребления в пищу. Знатоки используют простой кулинарный приём: крепкие шляпки несколько дней вымачивают в холодной воде. За это время горький вкус исчезает. А во время традиционного зимнего засола с чесноком и укропом гриб кардинально меняется. После обработки тёмная, почти чёрная шляпка приобретает глубокий вишнево-бордовый оттенок, а сам гриб становится хрустящим и приобретает приятный вкус.

Поэтому неприметный оливково-чёрный хрящ-молочник, который легко затерять среди лесной листвы, для опытных грибников может стать настоящей находкой.

Что известно об этом грибе

Хрящ-молочник оливково-черный – гриб из семейства сыроежковых. В Украине известен также как рижок черный, черняк и груздь черный. Согласно открытым источникам, его шляпка 5–10 (20) см в диаметре, плотно-мясистая, вогнуто-распростертая, оливково-коричневая, иногда оливково-черноватая, к краю светлее, желтоватая, с более или менее яркими, более темными концентрическими зонами, волокнистая, голая, клейкая.

Ножка плотная, цвета шляпки или светлее, клейкая. Мякоть белая, при разрезании на воздухе темнеет, едкая, со слабым грибным запахом. Молочный сок белый или водянисто-бесцветный, на воздухе не изменяется, жгуче-едкий.

В Украине этот гриб растёт на Полесье и в лесостепи в лиственных (под берёзой) и смешанных с берёзой лесах. Собирают его с июля по ноябрь.

Это условно-съедобный гриб. Используют в свежем виде, засаливают после отваривания или нескольких дней вымачивания. Считается одним из лучших для засолки. Впрочем, во многих странах Западной Европы его относят к несъедобным или ядовитым грибам, поскольку, согласно последним исследованиям, было установлено, что некоторые мутагены полностью не разрушаются при кипячении и частично остаются в грибах.

Другие новости о грибах

Напомним, ведущий специалист по экологическому образованию Национального природного парка "Хотинский" Сергей Якубина обнаружил в Черновицкой области сатанинский гриб – он считается ядовитым двойником белого гриба. Чертов гриб Якубина заметил недалеко от села Шебутинцы Днестровского района. По его словам, во время сбора грибов следует обращать внимание на несколько характерных признаков, которые помогут отличить сатанинский гриб от белого.

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