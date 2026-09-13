Россия ударила по АЗС на границе с Польшей, загорелись фуры, - СМИ

К настоящему времени официальных комментариев от властей пока нет.

Российские оккупанты атаковали украинскую автозаправочную станцию (АЗС) на граице с Польшей, в рзультате чего там возник пожар. В настоящее время возле пункта пропуска "Ягодин" горят грузовые машины.

Об этом сообщили местные паблики, которые также опубликовали кадры с места происшествия. По их данным, после удара загорелась автозаправка и припаркованные рядом фуры.

Удары по Украине

Как сообал УНИАН, РФ с ночи пытается дронами бить по западным областям Украины. Как сообщили Воздушные силы, за последние сутки россияне запустили по Украине почти 900 БпЛА.

Видео дня

С 18:00 12 сентября до сегодняшнего утра РФ атаковала Украину 453 ударными беспилотниками. Воздушные силы сообщили, что 405 из них удалось сбить или подавить.

Вчера днем РФ ззапустила по Украине еще 410 ударных БпЛА. Итого – 863 дрона за сутки.

Сейчас атака продолжается.