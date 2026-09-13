Отношения с США 'не так крепки', как хотела бы Украина,- экс-министр армии Дрисколл

Отношения с США на протяжении всей войны оставались не такими крепкими, как хотелось бы Украине.

Власти США приверженны поддержке Украины, хотя на протяжении всего полномасштабного вторжения РФ помощь не в полной мере оправдала ожидания Киева.

Об этом заявил бывший министр армии США Дэн Дрисколл на Ялтинской европейской стратегической конференции, пишет CBS News. Отмечается, что он впервые появился на публике после отставки 31 августа.

"Отношения США с Украиной на протяжении всего этого времени оставались не такими крепкими, как вам хотелось бы, но, с моей точки зрения, неизменными в стремлении обеспечить ваш успех", - высказался Дрисколл.

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Кроме того, Дрисколл высоко оценили украинские инновации военного времени, в частности платформу DELTA. По его словам, эта платформа превосходит любые технологии, имеющиеся на вооружении армии США.

Дрисколл отметил, что по мере наращивания вычислительных мощностей и расширения возможностей в сфере искусственного интеллекта у Украины появится "потрясающая возможность опередить россиян, превзойти их в инновациях..., чтобы в итоге разгромить противника".

Также Дрисколл предупредил о "переломном моменте в ведении войны", отметив, что крупнейшие армии мира "не сумели быстро внедрить необходимые инновации", в частности, дроны, новую роль которых показали войны в Украине и Иране.

Роль Дрисколла в поддержке Украины

В должности министра армии Дрисколл среди прочего принимал участие в переговорах США, Украины и России в Абу-Даби и Швейцарии.

Причины его оставки не были обнародованы, по неофициальной информации, поводом могли стать плохие отношения с министром войны США Питом Хегсетом.

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