Эти воронки поглощают людей и здания: где находятся самые опасные провалы на Земле

Самая смертоносная воронка на Земле находится под водой. Она на протяжении многих лет продолжает уносить жизни.

Карстовые воронки могут выглядеть как впечатляющие природные чудеса, однако некоторые из них смертельно опасны, некоторые из их возникают внезапно и способны поглотить даже здания.

Карстовые воронки формируются в результате разрушения горных пород под воздействием воды, пишет Discoverwildlife. Отмечается, что они бывают разных типов, однако наиболее опасными считаются обвальные воронки. Подземные пустоты постепенно увеличиваются, а затем верхний слой породы может внезапно обрушиться.

Один из самых трагических случаев произошел в Гватемале в 2010 году. Во время тропического шторма прямо посреди города образовался огромный вертикальный провал глубиной около 90 м. Издание напомило, что воронка возникла настолько внезапно, что поглотила трехэтажное здание, в результате чего погибли 15 человек.

Видео дня

Это был не первый подобный случай в Гватемале. Так, в 2007 году также образовался гигантский провал, который унес жизни трех человек.

Смертоносная воронка находится под водой

Однако, самая смертоносная воронка на Земле находится под водой. Она на протяжении многих лет продолжает уносить жизни. Речь идет о знаменитой "Голубой дыре" в Красном море у побережья Египта.

Это подводная карстовая воронка глубиной около 100 метров. По разным оценкам, здесь погибли от 130 до 200 дайверов, из-за чего "Голубая дыра" получила печальную репутацию одного из самых опасных мест для погружений.

Парадоксально, но именно красота этого места привлекает любителей подводного плавания. Здесь можно увидеть коралловые сады и множество морских животных.

Главная опасность скрывается в участке, известном как "Арка" – подводном туннеле, соединяющем "Голубую дыру" с открытым морем. Его прохождение требует серьезной подготовки, поскольку на большой глубине особенно важны контроль запаса дыхательной смеси и правильный режим всплытия.

Ошибка при погружении может привести к тяжелым последствиям, в том числе к декомпрессионной болезни.

Где находится самая большая карстовая воронка

Не все гигантские провалы связаны с трагедиями. Одним из самых впечатляющих природных объектов считается Сяочжай Тянькэнв Китае.

Его глубина достигает примерно 660 м, а объем оценивается примерно в 130 млн кубических метров. Это крупнейшая и одна из самых глубоких известных карстовых воронок на планете.

Другие интересные новости

Третья самая маленькая страна мира сменила название: как она теперь называется. Население страны составляет около 12 тыс. человек.

Также сообщалось, что в Египте урожай начали выращивать под солнечными панелями. Исследования показали, что тень от солнечных панелей не вредит урожаю.

Вас также могут заинтересовать новости: