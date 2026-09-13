Мощнее Этны: под Англией обнаружили вулкан, пепел которого до сих пор находят в Европе

Извержения такой силы на этой территории ранее не фиксировались.

Британские геологи обнаружили огромный древний вулкан, погребённый под восточным побережьем Англии. По их словам, извержение произошло 454,4 миллиона лет назад и по мощности превосходило современный Этну в несколько раз. Об этом сообщает BBC Science Focus.

Как известно, вулкан находится под графствами Норфолк и Линкольншир. Когда он пробудился, сила взрыва равнялась нескольким тысячам водородных бомб одновременно, а пепел разлетелся вплоть до Скандинавии. Учёные считают, что именно это извержение образовало так называемый "киннекульский тефр" – огромный слой вулканического пепла, который до сих пор находят в Норвегии, Швеции, Прибалтике, Беларуси и Польше.

"Это открытие меняет наше представление о глубоком геологическом прошлом Англии", – заявил геофизик и автор исследования Тим Фараон.

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Следы скрытого вулкана ученые обнаружили в образцах пород из двух скважин в Норфолке и Линкольншире, расположенных на расстоянии 65 километров друг от друга. Впрочем, как отмечают исследователи, сам вулкан мог занимать значительно большую территорию.

"Это, вероятно, был не простой конусообразный вулкан", – рассказал соавтор исследования Дэн Кондон.

По его словам, данные указывают на масштабную и сложную вулканическую систему с несколькими котлообразными впадинами – кальдерами, простиравшимися на десятки километров над обширным резервуаром магмы.

Чтобы точно установить возраст вулкана, ученые исследовали крошечные цирконовые кристаллы, вкрапленные в древнюю вулканическую породу. Это позволило определить время извержения "с наивысшей точностью, доступной на сегодняшний день".

"Цирконовые кристаллы работают как маленькие природные часы", – пояснил Кондон.

Когда циркон кристаллизуется из магмы, в его структуру попадает уран, который со временем превращается в свинец. Измерив скорость этого превращения, команда Кондона установила, что порода английского вулкана и скандинавский тефр сформировались в одно и то же время. Химический "отпечаток" образцов также полностью совпал.

Пробуждение спустя полтысячелетия

Напомним, вулканическая активность в последнее время удивляет учёных не только в геологическом прошлом – спящие системы оживают и прямо сейчас. Камчатский вулкан Крашенинников молчал более 500 лет, но прошлогоднее мегаземлетрясение магнитудой 8,8 балла всколыхнуло древние магматические камеры под полуостровом, и вулкан выбросил столб пепла высотой около 6 километров.

Такое состояние учёные назвали "скрытым критическим" – когда вулкан уже готов извергнуться, но никаких видимых сигналов об этом не подаёт.

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