Украина собирает критическую массу поддержки для запуска этого трибунала.

Украина собирает критическую массу поддержки для запуска специального трибунала в отношении преступления агрессии РФ против Украины.

"Всю эту неделю работали на разных уровнях в европейских столицах для того, чтобы получить критическую массу поддержки для запуска специального трибунала – трибунала по российской агрессии. Лондон, Париж, Берлин, Варшава и другие столицы... Везде укрепляем нашу позицию, аккумулируем поддержку партнеров", - отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам.

Зеленский выразил уверенность, что трибунал будет и справедливость будет.

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Также глава государства отметил, что сейчас есть достаточно активное движение и по другому пункту украинской формулы мира – продовольственной безопасности.

"Каждый день используем, чтобы мир видел и чувствовал, что глобальная стабильность возможна только вместе с Украиной", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно - завершает погрузку в порту Черноморск – будет направляться в Эфиопию. На его борту – 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию направляется и первое судно по этой программе – "Зерно из Украины". Всего до конца весны планируется отправить около 60 судов с таким гуманитарным грузом.

"Это буквально спасение от голода для миллионов людей. И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что за счет другой инициативы – экспортной зерновой – на продовольственный рынок поставлено почти 13 млн тонн украинской агропродукции. "Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить поставки", - отметил президент.

Условия мира от Зеленского

20 ноября президент Владимир Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам Зеленского, формула мира очень четкая и каждый ее элемент полностью проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

Президент подчеркнул, что каждый из этих пунктов – это конкретные решения для безопасности, и тогда российская агрессия не просто прекратится – будут восстановлены стабильность и предсказуемость для всех в мире.

Ранее российский публицист Валерий Соловей сообщил, что Вашингтон передал Москве информацию о "формуле" мирного соглашения однако Кремль ответил на это эскалацией.