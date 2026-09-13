В Польше резко отреагировали на новые угрозы Путина

По словам главы МИД, Польша и партнеры помогают Украине именно для того, чтобы лишить Путина возможности принимать подобные решения за нее.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что право решать, какие войска могут находиться на территории Украины, должно принадлежать не президенту РФ Владимиру Путину, а самой Украине. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Эспрессо.

Его спросили, как он оценивает заявление российского лидера о том, что присутствие европейских войск в Украине автоматически будет означать войну России с Европой - является ли это серьёзной угрозой или очередным блефом Кремля.

"Вся эта война ведется для того, чтобы не Путин решал, какие войска могут находиться в Украине, а только Украина", - ответил Сикорский.

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По словам министра, Польша и партнеры помогают Украине именно для того, чтобы лишить Путина возможности принимать подобные решения за нее.

Он также заявил, что члены НАТО должны усилить военные учения в Калининградской области, чтобы российские власти "не знали, чего ожидать".

Угрозы Путина Европе

Ранее Путин заявил, что ввод европейского контингента в Украину будет означать войну с Россией, при этом утверждая, что сама Москва якобы никогда не угрожала европейцам.

Впоследствии генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк заявил, что в ближайшее время Россия может прибегнуть к новой провокации или военной операции, а среди потенциальных направлений - Финляндия, страны Балтии, север Норвегии, Молдова и Украина.

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