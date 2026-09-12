Мирное соглашение почти полностью согласовано: Кушнер назвал главное условие для подписания

По его словам, Путин обозначил линию, до которой он хочет, чтобы Украина отступила.

США надеются на трехсторонние переговоры по поводу войны России против Украины, но признают отсутствие общего видения между сторонами. Об этом заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер во время ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES 2026).

По его словам, американская делегация удовлетворена последним раундом переговоров в Москве и Киеве и надеется на скорейшее проведение трехсторонней встречи.

При этом он констатировал отсутствие у сторон общего видения желаемого результата и подтвердил, что самым сложным вопросом остается территориальный.

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"Самым сложным вопросом, как и раньше, остается территориальный. Я думаю, что это, очевидно, в определенной степени определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом плане сложилась довольно динамичная ситуация", - сказал Кушнер.

По его мнению, прогресс в области технологий и ход событий на поле боя превосходят ожидания обеих сторон.

"Мы надеемся, что вскоре сможем обсудить это в ходе трехсторонних переговоров. Мы работаем над тем, чтобы организовать их, что, на мой взгляд, и было одной из целей. Мы выяснили, что когда нам удается собраться вместе с обеими сторонами, это гораздо продуктивнее, чем "дипломатия челноков", если вы хотите достичь конечного результата", - отметил он.

Спецпосланник утверждает, что президент РФ Владимир Путин обозначил линию, которой он хочет достичь:

"Если бы Украина захотела отступить до этой линии (имеется в виду Донбасс), то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Пока что Украина не хочет этого делать. И, конечно, наша задача, как посредников, - выяснить, как мы можем найти креативное решение, которое не будет противоречить их желаниям и поможет им достичь своей цели, и при этом позволит нам убедить Россию прекратить конфликт таким образом, чтобы, надеемся, обе стороны смогли двигаться вперед в рамках, которые исключат повторение подобного в будущем".

При этом он надеется, что в течение следующих нескольких недель удастся объявить, какими будут следующие шаги, которые приблизят стороны к пути вперед.

Мирные переговоры

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий раунд мирных переговоров планируется провести в октябре. По его словам, речь идет о трехстороннем формате переговоров, однако он не стал уточнять место проведения потенциальной встречи.

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