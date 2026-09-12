4 недооцененных города Европа, где можно осмотреть древние руины без толп туристов

Здесь каждый сможет насладиться архитектурой, которая прошла через века.

Для многих туристов главными достопримечательностями Европы являются исторические храмы, древнейшие амфитеатры, а также императоры и полководцы, построившие целую цивилизацию. Но далеко не все знают, что для этого не нужно ехать в переполненные Рим и Афины.

Издание Travel off path назвало четыре европейских города, которые покорят сердца любителей истории, но без толп туристов.

Ним, Франция

Ним – это воплощение мечты каждого ребенка, увлеченного Римской империей. Здесь есть 2000-летняя арена, удивительно хорошо сохранившаяся версия Колизея, построенная в конце I века – всего через несколько десятилетий после открытия главной римской достопримечательности. Однако, в отличие от Колизея, центральная часть арены по-прежнему пригодна для использования, и каждое лето здесь выступают всемирно известные артисты.

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Помимо невероятно хорошо сохранившейся арены, в Ниме находится "Мейсон-Карре" – храм начала I века, который уцелел практически без повреждений. Что касается древнеримских храмов, то по степени сохранности он вполне может составить конкуренцию Пантеону.

Кроме того, неподалеку Пон-дю-Гар расположен огромный трёхъярусный акведук, построенный римлянами через реку Гардон, с прекрасным галечным пляжем у его подножия.

Эвора, Португалия

Эвора – компактный город средних размеров, расположенный в самом сердце региона Алентежу. До него можно добраться на поезде из Лиссабона всего за 1,5 часа.

Главная достопримечательность здесь - почти 2000-летний римский храм – один из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских памятников Португалии, хотя его до сих пор иногда называют храмом Дианы. Стоит отметить, что археологи связывают храм с императорским культом, возможно, с императором Августом, и нет никаких доказательств того, что он когда-либо был посвящён Диане.

В любом случае тот факт, что его монументальный гранитный подиум и каннелированные коринфские колонны до сих пор возвышаются посреди живого, дышащего средневекового города, делает его еще более замечательным.

Всего в двух минутах ходьбы от храма находится собор – грандиозное чудо романско-готического стиля из розового гранита с торжественным готическим монастырским двором, возвышающимся центральным нефом и террасой на крыше, на которую можно подняться, чтобы полюбоваться терракотовыми крышами города.

Пловдив, Болгария

Второй по величине город Болгарии – это обширный музей под открытым небом, где можно увидеть греко-римские руины, византийские церкви, османские мечети и особняки эпохи Болгарского возрождения. Построенный на семи холмах, во многом напоминающих Рим, Плодив наиболее известен своим древним театром на склоне холма с рядами отреставрированных мраморных сидений и реконструированной сценой, которая до сих пор служит фоном для спектаклей и концертов.

Еще одной важной достопримечательностью является римский стадион, скрытый под главной улицей: построенный в начале II века н. э., во время правления императора Адриана.

Пловдив – это чистая, неподдельная, бросающаяся в глаза древняя история: от римских руин, разбросанных по Историческому центру до подъема на Небет-Тепе – выдающийся холм, на котором сохранились следы халколитического поселения и укреплений, построенных и перестроенных фракийцами, римлянами, византийцами и средневековыми правителями. Речь идет о тысячах и тысячах лет истории, наложившихся друг на друга.

Мерида, Испания

Спрятанная в западных глубинках Испании, ближе к Португалии, чем к Мадриду, Мерида – одна из недооцененных жемчужин. Город был основан в 25 году до н. э. при императоре Августе для закаленных в боях ветеранов Кантабрийских войн, носивших галеи.

Именно здесь находится один из наиболее хорошо сохранившихся римских театров: за главной сценой возвышается двойной ярус коринфских колонн, а широкие ряды каменных сидений каждый год вновь заполняются зрителями во время фестивалей.

Кроме того, туристов порадует Пуэнте-Романо – гранитный мост длиной в полмили, перекинутый через реку Гуадиана, который ведет прямо к подножию Алькасабы - исламской крепости, построенной Омейядами в 835 году с использованием участков римской стены и переработанной римско-вестготской кладки.

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