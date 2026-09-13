В Кремле назвали страну, где могут состояться переговоры по Украине

В Путина заявляют, что трехсторонняя встреча может состояться "в обозримом будущем".

Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча по поводу войны в Украине состоится "в обозримом будущем". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби подтвердил Владимиру Путину готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине.

По словам Ушакова, для российской стороны переговорная площадка в ОАЭ является "вполне приемлемой".

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Переговоры по войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, специальный посланник президента США Джаред Кушнер накануне заявил, что мирное соглашение почти полностью согласовано, и Соединенные Штаты надеются на трехсторонние переговоры по поводу войны России против Украины, но признают отсутствие общего видения между сторонами. Мол, самым сложным вопросом остается территориальный. Он выразил надежду, что в течение следующих нескольких недель удастся объявить, какими будут следующие шаги.

Между тем глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что следующий раунд мирных переговоров планируется провести в октябре. Он отметил, что речь идет о трехстороннем формате переговоров, однако не стал уточнять место проведения потенциальной встречи.

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