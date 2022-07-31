В первый караван войдут 16 судов.

Первые корабли с украинским зерном могут прибыть в Стамбул уже на следующей неделе. Предварительно, речь идет о дате 3 августа.

Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что в караван войдут 16 судов. Корабли сначала отправятся в Стамбул. Их будут отслеживать при помощи беспилотников и спутников.

Украинское зерно потом отправят в страны Африки, в частности Сомали. В ООН считают, что зерно прибудет в пункт назначения примерно лишь через полтора месяца.

Весь контроль над коридором осуществляет центр, который создан в Стамбуле. Кроме того, в Турции предупредили, что суда, отключившие сигналы и не предоставляющие прозрачную информацию о портовых заходах, не будут допущены в территориальные воды страны.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

29 июля в Одессу прибыли послы стран G7, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет отправлять продовольствие из Украины.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что в морских портах Одесской области находятся 16 судов с украинским зерном.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина ждет сигнала от ООН и Турции о начале транспортировки зерна.

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