"Маршруты солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС на баржах, по железной дороге, автомобильным или внутренним водным путям.

Европейский союз готов экспортировать почти все сельскохозяйственные товары Украины по дорогам солидарности.

Такое заявление сделал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, отметив при этом, что до того, как Россия вышла из соглашения, тем самым закрыв "зерновой коридор", 60% украинского экспорта отгружалось по "коридорам солидарности", а 40% - по Черному морю, сообщает Sky News.

"Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 млн тонн масличных и зерновых культур в месяц, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", - сказал Войцеховский.

Видео дня

Он также отметил, что "маршруты солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС на баржах, по железной дороге, автомобильным или внутренним водным путям.

Ситуация с зерном

17 июля 2023 года Россия официально объявила о выходе из "зернового соглашения".

Агрессор заявил, что Российская Федерация вышла из "зерновой сделки", потому что якобы соглашение не оправдало своего назначения - снижение рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки. При этом якобы "ни одно из условий "сделки", касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было". Российский диктатор отметил, что Москва может заместить украинское зерно.

25 июля 2023 года сообщалось о том, что выход России из зернового соглашения может привести к росту мировых цен на зерно на 10-15%.

Также появилась информация о том, что оккупанты могут перекрыть альтернативные зерновые маршруты. Для судоходных компаний, ищущих способ доставить украинское зерно на мировые рынки, вариантов становится все меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: