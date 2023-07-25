Для судоходных компаний, ищущих способ доставить украинское зерно на мировые рынки, вариантов становится все меньше.

Нападение на зерновой ангар на реке Дунай, альтернативный экспортный маршрут, ставший экономическим спасательным кругом, усложняет усилия Украины по экспорту своего зерна.

Как сообщает The New York Times, для судоходных компаний, ищущих способ доставить украинское зерно на мировые рынки, вариантов становится все меньше, что усугубляет торговый кризис, который, как ожидается, усилит давление на мировые цены на продовольствие.

Алексис Эллендер, аналитик аналитической компании Kpler, заявил, что этот маршрут считался безопасным из-за его близости к Румынии, члену НАТО. "Это потенциально закроет этот маршрут", - сказал Эллендер. Кроме того, могут вырасти ставки на страхование судов, что еще больше подорвет способность Украины экспортировать зерно.

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По мнению аналитиков, учитывая выход России из сделки, которая гарантировала безопасный проход коммерческих судов через Черное море, страховые взносы, вероятно, будут непомерно дорогими для судовладельцев.

Но некоторые судовладельцы могут принять решение заходить в украинские порты даже с повышенным риском, если получат гарантии от правительств Турции и Украины, считает Йорук Исик, аналитик консалтинговой компании Bosphorus Observer в Стамбуле.

По словам Исика, хотя река Дунай считалась более безопасным вариантом, чем Черное море, существовали ограничения на экспорт зерна через нее из-за ограничения пропускной способности портов, дублирования движения на пограничных переходах, нехватки топлива и поврежденных дорог.

Река Дунай также более мелкая, чем Черное море. Это означает, что для перевозки того же количества зерна, которое поместилось бы на одном более крупном судне, идущем через Черное море, требуется много небольших судов. "Вместо одного корабля вам нужно 20", - сказал Исик.

Он добавил, что со временем Европейский Союз мог бы предоставить финансирование для новых железнодорожных линий и сооружений, чтобы облегчить поток товаров через Дунай, но на это потребуются годы. "Дунай никогда не заменит черноморские порты Украины", - сказал Исик.

Удар по Дунайским портам

24 июля 2023 года враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай в Одесской области. Было попадание в один из портов. Повреждены ангары с продовольствием и портовые краны.

Вскоре стало известно, что именно уничтожили российские военные в Одесской области, нанеся удар ночью по югу региона. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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