Российский диктатор отметил, что Москва может заместить украинское зерно.

Российская Федерация вышла из "зерновой сделки", потому что якобы соглашение не оправдало своего назначения - снижение рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки. При этом якобы "ни одно из условий "сделки", касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в 2022 году Россия якобы согласилась на Черноморскую зерновую инициативу, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность. По его версии, "зерновая сделка бесстыдно использовалась исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины".

При этом российский диктатор утверждает, что в рамках "сделки" более 70% украинских грузов якобы поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая ЕС, а вот Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан получили менее 3%. Кроме того, Путин пожаловался, что "ни одно из условий "сделки", касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было".

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"С учетом всех этих фактов продолжение "зерновой сделки", которая не оправдала своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля её реализация была завершена", – говорится в путинской статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую обнародовал Кремль.

Также Путин заявил, что Москва может "заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

Выход РФ из "зерновой сделки" - последние новости

17 июля Москва официально объявила о выходе из "зернового соглашения". По словам президента РФ Владимира Путина, для возобноления сделки необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключить банки к SWIFT, снять "все ограничения", возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и "решить вопрос с фрахтом и страхованием российских судов".

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