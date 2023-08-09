США убеждены, что Бразилия имеет важное влияние и голос, чтобы заставить Россию возобновить действие зернового коридора.

Бразилия может повлиять на Россию и способствовать тому, чтобы Кремль вернулся к Черноморской зерновой сделке.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время интервью изданию GloboNews, отметив, что даже страны, которые не были причастны к зерновому соглашению, имели с него выгоду, потому что "выигрывали от того, что цены были ниже, поскольку на мировых рынках было больше продовольствия".

"Голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. И использовать этот голос, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень положительно", – сказал Блинкен, и подчеркнул, что в этом соглашении никогда не было бы необходимости, если бы Россия не напала на Украину.

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"Россия использует продовольствие как оружие войны, как рычаг для достижения своих целей", - сказал Блинкен, понеся, что с тех пор, как Россия приняла меры по выходу из этого соглашения, цены для всех рынков выросли на 10-15%".

Блинкен отметил, что за время действия Черноморского зернового соглашения из Украины удалось вывезти на экспорт 35 миллионов тонн продовольствия.

"Половина поставок шла в развивающиеся страны, две трети пшеницы шли в страны с низким и средним уровнем дохода, многие из них - в Африке... мир громко говорит, что мы хотим, чтобы Россия вернулась к этому соглашению. И, конечно, Бразилия имеет важное влияние и голос, чтобы направить Россию в этом направлении", - сказал Блинкен.

Война в Украине и ситуация с зерном

18 июля 2023 г. Россия вышла из "зернового соглашения" сразу же отозвав все гарантии безопасности для зернового коридора.

20 июля 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на российскую военно-морскую блокаду Черного моря.

По состоянию на 8 августа 2023 года в России начались серьезные проблемы с экспортом зерна. Россия использует "теневой флот" для экспорта зерна, поскольку все меньше компаний готовы работать с российскими экспортерами.

Странам Африки прогнозируют продовольственный кризис минимум на два года, как следствие срыва "зерновой сделки" с Украиной, который РФ, вероятно, планировала заблаговременно.

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