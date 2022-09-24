Также украинцам стоит готовиться к повышению цен на молочку и борщевой набор.

За несколько месяцев стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины существенно подскочит. Также украинскому потребителю стоит готовиться к росту цен борщевого набора и молочки.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, рекордное подорожание продуктов в Украине наблюдалось в первые четыре месяца полномасштабного вторжения России. На сегодня цены растут в два-три раза меньше.

"В августе и начале сентября мы видели самые низкие цены в Украине, дальше они будут расти. До конца года и в конце зимы увидим цену по 50 гривень на яйца. Я говорю о том, что мы можем купить в магазинах — можно спрогнозировать что угодно кроме стоимости яиц. Потому что производители настолько колотятся между собой, что цена как раз растет в преддверии нового года. Она потом начинает спадать. Такая ситуация будет наблюдаться и сейчас: в декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", — отметил Дорошенко.

По его прогнозу, в этот же период стоит ожидать подорожания борщевого набора. Например, картофель может стоить по 30 гривень за килограмм. При этом значительная часть овощей уже зимой будет импортироваться, как и в этом году.

Молочка также подорожает и ее цены будут выше по европейским, хотя это в Украине является явлением последних лет, считает Дорошенко.

Дефицита сыров в Украине не будет и недостаток сырья или молочки длительного хранения будет решаться путем импорта из Европы. Немало в ценообразовании будет зависеть от курса доллара — 42 грн или 48 грн, — это имеет значение для производителей и импортеров.

Раньше мы говорили о том, какие запасы сделать на случай голода ведь слухи о том, что осень и зима для украинцев будут очень тяжелыми, не перестают будоражить сознание наших граждан. Также мы приводили список того, что купить для долгого хранения из консервов.

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