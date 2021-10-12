Цены могут превысить отметку в 100 гривень.

Цены на подсолнечное масло в Украине будут продолжать расти и в итоге могут вырасти с 70 до 100 гривень за литр.

По словам владельца группы компаний "Градолит", члена Украинского совета бизнеса Станислава Таршина, главная причина роста цен - увеличение себестоимости производства масла из-за резкого подорожания газа. Об этом он сказал в комментарии"Обозревателю".

"Ситуация осложняется тем, что одновременно происходит значительный, почти на 25%, рост других составляющих издержек переработки, таких как электроэнергия и гексановый растворитель, что более 30% себестоимости производства", – поясняет эксперт.

Он прогнозирует, что цены могут превысить отметку в 100 гривен, если ситуация со стоимостью энергоносителей не изменится. В таком случае, говорит эксперт, люди будут искать более дешевые аналоги масла.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле. Впоследствии эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 гривен.

В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.

Автор: Юрий Годован