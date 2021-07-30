Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на растительное масло.

Осенью стоимость растительного масла в Украине может вырасти до 100 гривен за литр.

Такой прогноз опубликовало издание "Сегодня".

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Как пишет издание, экономист Олег Пендзин считает, что цену на растительное масло в Украине никто снижать не будет.

"Есть такие понятия как согласованные действия или картельный сговор. Если нет конкуренции, вам никто цену снижать не будет. Судя по тому, что в мире цена упала на 10%, а у нас за месяц выросла на 30,5%, у нас не очень сильно работает конкуренция. Значит, это вопрос Антимонопольного комитета", – считает Пендзин.

"По прогнозам экспертов в этой области, цена за литр масла осенью может подскочить до 100 гривен за литр", - говорится в сюжете.

Сколько стоит масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Сравнительные цены в Польше и Украине:

Согласно исследованиям, опубликованным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко